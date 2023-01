Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Organizovaná skupina měla vyrábět a prodávat pervitin

Ms kraj -krajští kriminalisté obvinili devět osob

Po dvouletém prověřování byla završena práce krajských kriminalistů zabývajících se rozkrýváním drogové trestné činnosti. Dlouhé rozpracování bylo z důvodů, že skupina byla velmi organizovaná, maskovala svou trestnou činnost, v případě jakýchkoliv pochybností okamžitě začala zakrývat stopy a tak kriminalisté začali několikrát skoro tvz. „od začátku“. Jednalo se o dvě policejní akce pod názvem SAW a DRAGO. Obě akce se propojily ve chvíli, kdy dvě podezřelé osoby z první skupiny se začaly stýkat s dvěma osobami z druhé skupiny.

Ke konci roku zadrželi kriminalisté devět osob, které se měly spolupodílet na výrobě a distribuci pervitinu nejen v našem kraji, ale také v kraji Karlovarském. Celkem měli vyrobit a prodat množství blížící se 12,5 kg pervitinu. Věci sloužící k výrobě drog měli dva z obviněných obstarávat i v zahraničí.

Na zadržení několika z obviněných se podílela i zásahová jednotka moravskoslezské policie, a to z důvodu, že kriminalisté disponovali informacemi, že někteří z pachatelů mohou být ozbrojení. Toto se potvrdilo při domovních prohlídkách, kde kriminalisté několik zbraní nelezli. Dva z obviněných byli zadrženi při výrobě pervitinu. Vrchní policejní komisaři obvinili dvě ženy a sedm mužů (věk od 26 do 55 let) ze zvlášť závažných zločinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

První skupina měla jasně rozdělené role, 34letý obviněný (hlavní organizátor) měl za účelem získání finančního prospěchu dlouhodobě, od konce roku 2019 do zadržení, soustavně organizovat, financovat a fakticky zajišťovat proces výroby a distribuce pervitinu. Buď na to měl dohlížet osobně či prostřednictvím dalšíchspoluobviněných. Nejstarší z obviněných měl na pokyny hlavního organizátora zajišťovat přepravu dvou spoluobviněných (výrobců) na místa výroby drogy, dovoz surovin a věcí sloužící k výrobě. Na samotnou výrobu měl dohlížet a následně drogu předávat hlavnímu organizátorovi a také ji dále distribuovat. Další dva z obviněných měli pervitin prodávat. Distribuce drogy měla probíhat na různých místech našeho kraje (např. Ostrava, Frýdek-Místek. Drogu měli prodávat za částku od 600 Kč - 800 Kč za gram.

Výrobci drogy (35 a 38 let) z první skupiny se měli začít v průběhu letošního roku stýkat s dvojicí podezřelých z druhé akce (36 a 29 let), kteří jim měli poskytovat objekt na Frýdecko-Místecku pro výrobu drogy a pří výrobě samotné jim pomáhat. Mladší dvojice měla pak od února letošního roku do svého zadržení, ve Frýdku-Místku vyrábět pervitin a distribuovat jej. K výrobě měli použít věci zanechané první dvojicí nebo si je pak měli obstarávat sami.

Kriminalisté provedli několik prohlídek bytových i nebytových prostor, zajistili věci sloužící k výrobě drog, distribuci, hotovost a zbraně.

Většina z obviněných je stíhána vazebně. Hrozí jim tresty odnětí svobody až do výše 12 let. Někteří z obviněných byli v minulosti již za obdobnou trestnou činnost odsouzeni. Kriminalisté na případu i nadále pracují a není vyloučeno, že se počet obviněných osob se rozšíří.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

27. ledna 2023

