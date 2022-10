Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Viděli jste nehody?

TEPLICKO - Dva řidiči se nevěnovali řízení a poškodili další vozidla.

Viděli jste nehody?

K první dopravní nehodě došlo dne 07.10. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin v Bílině, v ulici Havířská naproti domu dětí a mládeže. Neznámý řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení a poškodil vozidlo SSANGYONG KORANDO zaparkované u pravého okraje silnice. Z místa nehody pak odjel, aniž by splnil své zákonem dané povinnosti.

Ke druhé dopravní nehodě mělo dojít od 11:00 hodin dne 08.10. 2022 do 12:00 hodin dne 09.10.2022. v obci Červený Újezd. Zde se také neznámý řidič nevěnoval řízení a poškodil levé zrcátko zaparkovaného vozidla Škoda Rapid. I v tomto případě řidič ujel, aniž by nehodu oznámil.

V případě, že máte poznatky k výše uvedeným nehodám, kontaktujte dopravní inspektorát v Teplicích na lince 974439260.

18. října 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

ÚO Teplice

vytisknout e-mailem