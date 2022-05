Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z garáže bylo odcizeno nářadí

RAKOVNICKO – Nevšimli jste si někoho podezřelého?

Operační důstojník středočeské policie přijal 17. května, před sedmnáctou hodinou, oznámení o vloupání do garáže, z níž bylo odcizeno několik kusů nářadí.

Na místo události do ulice Libušina v Kněževsi vyslal hlídku, která šetřením zjistila, že se neznámý pachatel násilím dostal do garáže v době od 12. do 17. května. Nejprve poškodil cylindrickou vložku zámku, čímž si sjednal přístup dovnitř a následně odtud odcizil lasery, stativ na laser, prodlužovací kabely, vibrátor do betonu, vrtačku s příklepem, rozbrušovačku a vrtací a sekací kladivo.

Tímto jednáním byla způsobena celková škoda v předběžné výši okolo 23 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dva roky za mřížemi.

Pokud jste si někoho podezřelého ve výše uvedené době a v místě všimli, kontaktujte nás na lince 158, popřípadě na obvodním oddělení policie Hořesedly.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

19. května 2022



