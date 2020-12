Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavby domu

RAKOVNICKO – Pomozte při dopadení pachatele.

V dopoledních hodinách dne 27. prosince 2020 bylo oznámeno vloupání v obci Pavlíkov – Skřivaň na Rakovnicku.

Neznámý pachatel se v době od 23. prosince do 27. prosince 2020 za užití násilí vloupal do stavby rodinného domu. Pachatel nejprve při vniknutí poškodil francouzské okno a omítku domu. Po prohledání domu zde odcizil různé druhy nářadí. Následně se vloupal do stavební buňky, kde odcizil křovinořez. Pachatel svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu ve výši 92 000,-Kč odcizením věcí a dále škodu poškozením, která činí 32 000,-Kč.

Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří v tomto inkriminovaném čase v obci Pavlíkov – Skřivaň zaznamenali pohyb podezřelé osoby nebo vozidla, aby své poznatky poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. prosince 2020

