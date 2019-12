Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do rekreační chaty

RAKOVNICKO – Odcizil z ní věci za téměř 60 tisíc.

Policisté z Obvodního oddělení se zabývají případem vloupání do rekreační chaty, ke kterému mělo dojít v době od 10. září do 30. listopadu 2019.

Šedesátiletý oznamovatel zavolal na linku 158, přes kterou oznámil, že se do rekreační chaty v Křivoklátu někdo vloupal a z chaty byly navíc odcizeny věci. Policisté šetřením zjistili, že se dosud neznámý pachatel vloupal do chaty v době od 10. září do 30. listopadu, kde prostříhal drátěné oplocení pozemku a poté za užití násilí urazil visací zámek u vrat, které vedou do sklepních prostor chaty. Tímto si umožnil vstup do sklepa, z něhož odcizil čističku na vodu, čtyři jízdní kola, motorovou sekačku, elektrickou sekačku, strunovou sekačku, řetězovou pilu a další nářadí. Nakonec se ještě pachatel ujal žebříku, který si přistavil pod okno vedoucí do prostoru chaty, kde nezjištěným předmětem vypáčil dřevěnou okenici s oknem, čímž si sjednal přístup dovnitř. Všechny místnosti prohledal a odcizil z nich elektrické přímotopy.

Neznámý pachatel způsobil svým jednáním škodu na poškození téměř 1500 korun a škodu na odcizených věcech ve výši 59 tisíc korun českých.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, za což hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení trest odnětím svobody na 1 rok až 5 let.

