Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sprejerství

RAKOVNICKO – Pátráme po pachateli, který posprejoval lokomotivu.

Rakovničtí policisté přijali v neděli 16. února 2020 oznámení o posprejované lokomotivě odstavené v ulici Nádražní výtopny v Rakovníku.

Dosud nezjištěný pachatel v době od večerních deseti hodin 15. února do dopolední půl desáté 16. února poškodil drát dvoumetrového kovového plotu, do kterého vytvořil otvor a tím vnikl do prostoru, kde byla odstavená lokomotiva. Tu posprejoval dvěma barevnými nečitelnými nápisy o velikosti 4 metry x 2 metry x 2 metry x 3 metry a dále dvěma barevnými obrázky o ploše 2 metry x 2 metry.

Svým jednáním způsobil neznámý pachatel škodu v předběžné výši 30 tisíc korun.

Policisté případ šetří jako trestný čin poškození cizí věci, za což hrozí pachateli v případě dopadení a prokázání viny až jeden rok odnětím svobody.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

17. února 2020

