Smyk na namrzlé vozovce

RAKOVNICKO – Přizpůsobte rychlost jízdy.

Dopravní policisté vyjížděli v sobotu 28. listopadu ke dvěma dopravním nehodám, ke kterým došlo zejména kvůli nepřizpůsobené rychlosti v zatáčkách. Nehody se naštěstí obešly bez zranění.

První nehoda se stala po šesté hodině ranní v katastru obce Panoší Újezd. Sedmatřicetiletý řidič Škody Octavia po projetí mírné levotočivé zatáčky pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost na namrzlé vozovce, přičemž dostal smyk a s vozidlem skončil vpravo mimo komunikaci.

K další nehodě kvůli nepřizpůsobené rychlosti došlo za necelé tři hodiny u Rakovníka. Čtyřiašedesátiletá žena řídila vozidlo Nissan od Rudy na Rakovník a při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy, na namrzlé vozovce dostala smyk a vjela do protisměru. Proti ní jelo jiné vozidlo a aby nedošlo ke střetu, strhla volant vpravo, přejela na pravou krajnici a poté narazila do svodidel.

Dechové zkoušky u obou účastníků byly negativní.

Projetí jakoukoliv zatáčkou téměř vždy vyžaduje snížení rychlosti jízdy. V praxi to znamená, že ubereme plyn, podle potřeby přibrzdíme, popřípadě i přeřadíme na nižší převodový stupeň, to ale před zatáčkou, nikoliv až v zatáčce. Obzvlášť v tomto období, kdy jsou silnice namrzlé či pokryté vrstvou sněhu.



Přizpůsobení rychlosti jízdy je nezbytné z toho důvodu, aby vlivem odstředivých sil nedošlo ke smyku vozidla nebo k vyjetí mimo komunikaci.

Velice důležité je předvídání. Je potřeba myslet na to, jaký je stav vozovky, jaká je dopravní situace, jaké jsou naše schopnosti či na to, co nás může v zatáčce překvapit:

- v zatáčce může být výmol, na kterém by vozidlo mohlo odskočit,

- v zatáčce se také můžeme potkat s autobusem nebo s chodcem jdoucím po krajnici,

- v zatáčce může ležet nějaký předmět na vozovce (spadlá větev, spadlý náklad).

