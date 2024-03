Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Senioři buďte obezřetní!

Rakovnicko – Policistky zavítaly do společenského centra v Jesenici.

V úterý 12. března 2024 navštívily policistky společenské centrum Jesenice, kde se potkaly se Spolkem zdravotně postižených občanů Jesenice. Senioři patří mezi jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatel a je velmi důležité informovat je, jak předejít problémům, aby se nestali oběťmi podvodů, krádeží či násilných trestných činů. Každý z posluchačů obdržel malý dárek v podobě křížovek a samonavíjecí reflexní pásku.

Policistky během přednášky posluchačům radily, jak je důležité „být vidět“ - používání reflexních prvků jako chodec a nejen to. Dále byli senioři seznámeni s praktikami podvodníků a pachatelů trestných činů. Především bylo hovořeno o podvodných způsobech, jak se zloději pod lstivými záminkami dostanou k poškozeným seniorům až do domu, kde je posléze v mnohých případech okradou o naspořené peníze. Jedná se především o různé podomní prodeje, reklamní akce a nabídky, donáška přeplatků, výher, kontroly stavu měřičů různých energií, výměna okapů či potřeba na záchod nebo snad žádost o doušek vody k zapití důležitého léku. Základní rada v případě „návštěvy“ cizího člověka je nevpouštět jej za dveře obydlí, jednat s ním přes okno, uzavřené dveře, či domovní telefon a v případě jakýchkoliv pochybností jej zcela jistě nevpouštět do domu, či bytu.

V neposlední řadě byli upozorněni i na nástrahy číhající v online prostoru nebo na druhé straně telefonu. V současné době je jedním z nejčastějších typů podvodů také volání tzv. falešného bankéře/policisty. Takoví pachatelé využívají především formy nátlaku vůči obětem s legendou, že jejich účet byl napaden a je zapotřebí věc okamžitě řešit. Mimo jiné jsou dnes pachatelé schopni vytvořit tzv. masku telefonního čísla a tím je napodobovat (tzv. spoofing). Ty se pak na chytrých telefonech zobrazují přímo i s názvem například konkrétního obvodního oddělení policie nebo konkrétní banky. Podvodníci nejčastěji vyzvou poškozeného, s legendou, že je zapotřebí ochránit peníze, aby si nainstaloval program pro vzdálený přístup a následně zaslal peníze na cizí účet nebo pod legendou ochrany vložil peníze do bitcoinmatu.

Další typ podvodu, kdy se senior stane velmi snadno obětí, jsou tzv. podvodné seznamovací portály. Zde je zapotřebí mít se velmi na pozoru a nebýt důvěřivý. Pachatelé jsou schopni si se svými oběťmi dlouhou dobu dopisovat, působit tak na jejich city, emoce a tímto způsobem v nich vzbudit důvěru. Často se vydávají za vojenské důstojníky, lékaře, manažery, letce či atraktivní osoby. K podvodům využívají různých forem, a to třeba fotomontáží, falešných profilů, smyšlených údajů, přičemž jako oběti si vybírají osoby zvlášť zranitelné (osamocené, zdravotně znevýhodněné či právě seniory).

V případě, že budete mít podezření na podvodné jednání, raději telefonicky kontaktujte příslušné obvodní oddělení či linku 158.

Územní odbor Rakovník

prap. Veronika Cafourková

26.3.2024

