Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Přizpůsobte rychlost jízdy

RAKOVNICKO – S vozidlem spadl do strouhy potoka.

Velké štěstí měl dvacetiletý mladík, který havaroval s vozidlem do strouhy potoka a vyvázl bez zranění. K dopravní nehodě došlo v pátek 6. listopadu v půl deváté ráno, a to tak, že řidič řídil vozidlo BMW ve směru od Kroučové na Řevničov a při projíždění prudké pravotočivé zatáčky pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost vozidla a přejel do protisměru. Poté s vozidlem sjel vlevo mimo komunikaci na pole a následně spadl do strouhy potoka, kde čelně narazil do betonového mostku.

Dechová zkouška byla u řidiče negativní a škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

10. listopadu 2020

