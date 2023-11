Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Památka zesnulých

Rakovnicko – Policisté provádějí zvýšený dohled nejen na silnicích.

Během „Dušiček“ navštěvují lidé ve velké míře hřbitovy k uctění památky zesnulých, a to i s několikadenním předstihem nebo i několik dní poté.

V tuto dobu je i samozřejmě zvýšen silniční provoz, kterému moc neprospívá sychravé počasí, při kterém se vyskytují časté mlhy, deště, celodenní šero, spadané listí a také za volant usednou i sváteční řidiči, pro které je typická pomalá a opatrná jízda. Proto řidiče upozorňujeme, aby se o to více věnovali řízení vozidla, nepoužívali mobilní zařízení při jízdě, dodržovali stanovenou rychlost, dodržovali bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a byli velice trpěliví a přidali i více ohleduplnosti. Dále chceme upozornit chodce, aby byli správně „vidět“ a používali reflexní prvky na oblečení, které právě zvyšuje jejich viditelnost ve tmě až na dvě stě metrů. V souvislosti s Památkou zesnulých je plánováno i několik dopravně bezpečnostních akcí.

Při návštěvě hřbitovů by si měl každý z návštěvníků dávat pozor na své osobní věci a zejména by neměl nechávat cenné věci jako jsou peněženky, mobilní telefony, kabelky či další příruční zavazadla ve svých vozidlech. Zlodějům stačí k vloupání do vozidla opravdu jen pár vteřin – auto není náš trezor a zloději to dobře ví.

Všem, kteří vyjedou či vyjdou uctít Památku zesnulých, přejeme klid a šťastný návrat domů!

ÚO Rakovník

2.11.2023

prap. Veronika Cafourková

