Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté pátrají po pachatelích vloupání

LOUNSKO/RAKOVNICKO - Z benzinové čerpací stanice si odnesli cigarety za 40 tisíc.

Lounští kriminalisté pátrají po neznámých pachatelích, kteří se v sobotu 5. února krátce před čtvrtou hodinou ranní vloupali do objektu benzinové čerpací stanice v obci Ročov na Lounsku. Pachatelé se na místě pohybovali přes hodinu, než se odhodlali k vloupání. Zřejmě je vždy něco vyrušilo, například projíždějící vozidla. O činnost na místě se podělili, jeden z nich za užití násilí vnikl přímo do objektu, druhý hlídal venku. Odcizili krabičky a kartony cigaret v celkové hodnotě přibližně 40 tisíc korun. S tímto lupem pak utekli na silnici vedoucí na obec Třeboc. Nasedli do blíže nezjištěného vozidla, které měli zaparkované kousek opodál a odjeli směrem na Třeboc v okrese Rakovník, kde se jejich stopa ztratila.

Oba muži byli maskovaní, jeden z nich byl silnější postavy a při vniknutí do objektu skrze prosklené dveře se pořezal na pravé ruce, díky čemuž kriminalisté na místě zajistili biologické stopy. Druhý muž byl hubené postavy.

K objasnění tohoto případu kriminalisté potřebují zjistit totožnost mužů zachycených na videu. V případě, že jste některého z mužů poznali, anebo jste v inkriminovanou dobu například projížděli kolem zmíněné benzinové stanice a mohli byste k události poskytnout policistům informace, obraťte se, prosím, na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Děkujeme za spolupráci



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 11. února 2022

