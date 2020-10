Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravních nehod přibývá

RAKOVNICKO – Hlavní příčinou je předjíždění a rychlost.

Dopravní policisté denně řeší několik dopravních nehod, které jsou zaviněné lidským faktorem, a to především vlivem nepřizpůsobené rychlosti jízdy či předjížděním.

V sobotu 17. října před sedmnáctou hodinou došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce ulic Kollárova a Družstevní v Rakovníku. Ke střetu vozidel došlo pravděpodobně tak, že 27letý řidič vozidla Peugeot jel po ulici Kollárova od ulice Lišanská a na křižovatce chtěl odbočit doleva do ulice Družstevní. Při odbočování si ale řidič Peugeotu pravděpodobně nevšiml toho, že už je předjížděn vozidlem BMW, jehož řidič předjížděl na místě, kde je to zákonem zakázáno, a to bezprostředně před přechodem pro chodce. Při střetu těchto vozidel byl Peugeot vlivem nárazu odhozen zpět do pravého jízdního pruhu v ulici Kollárova a řidič BMW vozidlo odstavil poblíž nehody mimo komunikaci.

Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn, dechové zkoušky byly negativní a celková škoda byla předběžně vyčíslena na 130 tisíc korun.

Další dopravní nehoda, ke které došlo vlivem nepřizpůsobené rychlosti, se stala v pondělí 19. října dopoledne v katastru obce Pavlíkov. Šestatřicetiletý řidič vozidla Iveco při projíždění táhlou pravotočivou zatáčkou v mírném stoupání ve směru od Rakovníka na Pavlíkov pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, vjel v pravotočivé zatáčce do protisměru, kde levou přední částí vozidla narazil do levé přední části protijedoucího vozidla Škoda Octavia 74letého řidiče. Při dopravní nehodě byl zraněn řidič Octavie společně s jeho spolujezdkyní, kteří byli poté převezeni do rakovnické nemocnice. Celková škoda byla vyčíslena na 180 tisíc korun.

Ve středu 21. října před devatenáctou hodinou vyjížděli policisté k havárii nákladní soupravy složené z tahače Man a návěsu, kterou řídil 27letý řidič ve směru od Žďáru na Jesenici. K havárii nákladní soupravy, která skončila převrácena na boku mimo komunikaci, došlo pravděpodobně vlivem rychlosti, kterou řidič nepřizpůsobil při projíždění prudké pravotočivé zatáčky. Škoda byla odhadnuta na výši přesahující jeden milion korun.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

22. října 2020

