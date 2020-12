Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

RAKOVNICKO – Nadýchal přes jedno promile.

Policie neustále upozorňuje řidiče, že alkohol a ani jiné návykové látky za volant nepatří. Jízda pod vlivem těchto návykových látek je velmi riskantní a nebezpečná. Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích. Tito řidiči jsou nebezpeční a svým protiprávním jednáním ohrožují především zdraví a životy ostatních nevinných účastníků silničního provozu.

V neděli 13. prosince v 17 hodin došlo na silnici druhé třídy v katastru obce Sýkořice k dopravní nehodě osobního vozidla, jehož řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy, kdy byl navíc pod vlivem alkoholu. Dle provedeného šetření jel 48letý muž ve vozidle Mitsubishi od obce Běleč směrem na Nižbor, kde v tomto úseku vlivem požitého alkoholu nepřizpůsobil rychlost a při projetí táhlé pravotočivé zatáčky vjel levou přední části vozu do protisměru a čelně narazil do protijedoucího vozidla Nissan, které řídila třicetiletá žena. Po příjezdu policistů na místo byli řidič i řidička vyzváni k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. U ženy byl výsledek negativní, zatímco u řidiče přístroj naměřil pozitivní výsledek, a to přes jedno promile. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob. Škoda na vozidlech dosáhla výše téměř 200 tisíc korun.

Většina z nás ví, že řídit pod vlivem alkoholu je trestuhodné.

Řidič, který některou návykovou látku užil, může mít:

potíže v udržení pozornosti a soustředění se na řízení,

unáhlené reakce,

narušenou psychomotorickou koordinaci,

tendence k rychlé, agresivní jízdě a riskování,

časté je také vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda a kolize ve velké rychlosti

Mějte na paměti, že ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ!

pokud víte, že se z místa oslavy, večírku nebo z pohostinství budete muset dopravit autem, raději vytvořte skupinku přátel, ve které zůstane vždy jeden, který alkohol nepožije a spolehlivě Vás rozveze domů. Pokud se nikdo nechce „obětovat“, využijte noční spoje městské nebo meziměstské hromadné dopravy nebo si objednejte taxi,

za volant vozu neusedejte ani druhý den po oslavě, vypili-li jste větší množství alkoholu. Ačkoli se budete cítit neovlivněni alkoholem a naprosto schopni bezpečně řídit, myslete na tak zvaný zbytkový alkohol. Navíc ve stavu tak zvané kocoviny, kdy alkohol z krve již vymizel, je schopnost řízení značně zhoršená. Vhodné je pořídit si spolehlivý detektor alkoholu v dechu.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

14. prosince 2020

