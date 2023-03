Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda s tragickými následky

RAKOVNICKO – Čelní střet dvou vozidel si vyžádal jeden lidský život a několik zraněných.

Ve středu 8. března, před 13. hodinou, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému ke střetu dvou osobních vozidel, k němuž došlo na silnici II. třídy č. 227 u Kněževse. Na místo byl povolán také záchranářský vrtulník.

Podle dosavadního šetření došlo k dopravní nehodě pravděpodobně tak, že 26letý řidič osobního vozidla Škoda Octavia jel z Kněževse na Rakovník, kde začal předjíždět před ním jedoucí nákladní soupravu. Při předjíždění se poté čelně střetl s protijdoucím vozidlem Seat, které řídila 32letá žena.

Řidičku z automobilu Seat museli po vyproštění resuscitovat a poté ji ve velmi vážném stavu vrtulníkem transportovat do jedné z pražských nemocnic. Žena po transportu nakonec bohužel zranění podlehla. Společně s ní cestovalo malé dítě, které bylo převezeno do rakovnické nemocnice. Dvoučlenná posádka z druhého vozu, 26letý řidič a 29letá spolujezdkyně, byla převezena s blíže nespecifikovaným zraněním do nemocnice.

Okolnosti dopravní nehody a její přesná příčina je předmětem dalšího šetření rakovnických kriminalistů. Ti u zemřelé nařídili soudní pitvu pro přesné zjištění příčiny smrti.

Komunikace mezi Kněževsí a Rakovníkem byla uzavřena po dobu zásahu složek IZS a dokumentace dopravní nehody do téměř půl čtvrté.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

8. března 2023

