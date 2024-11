Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

"Bariéry" letos naposledy

RAKOVNICKO – Poslední „Bariéry“ se v tomto roce uskutečnily na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku.

Policisté navštívili v listopadu poslední školu, a to Střední průmyslovou školu Emila Kolbena v Rakovníku. Celkem se akce zúčastnilo 42 studentů, z nichž 24 studentů fyzické testy splnilo. Tito studenti obdrželi od Středočeské policie voucher, jehož platnost je do konce roku 2025, a pokud se tito maturanti rozhodnou zkusit po maturitní zkoušce výběrové řízení k Policii ČR, mají již třetinu tohoto řízení splněno. Čekají je jen psychologické vyšetření a lékařská prohlídka. Pokud se chcete dozvědět více o fyzických testech, veškeré informace k přijetí do služebního poměru u policie naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/pridej-se-k-nam.aspx

Tuto akci pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, nadací Konto Bariéry a spolkem Bezpečná společnost. Generální partner za účastníky zaplatí „startovné“, které se následně dostane prostřednictvím nadace Konto Bariéry vybrané osobě, která pomoc potřebuje. Naši snahou je vybrat co nejvyšší finanční obnos pro vybranou osobu, která je hendikepovaná. Od roku 2018 se podařilo podpořit již 22 hendikepovaných osob celkovou částkou 2 092 206 Kč.

V poslední části roku chceme společnými silami pomoci tříletému Tobiáškovi z Rostoklat (okr. Kolín), který narozením předčasně přišel na svět. Po narození absolvoval několik operací, které měly vést k jeho psychické i fyzické rozvoji. Na první pohled rodiče Tobiáška zjistili, že na obou nohách nemá žádné kůstky tam, kde by měly být. Následně mu byla diagnostikována vzácná vrozená vada „vrozený strmý talus“ s prognózou, že nebude nikdy chodit. Následně absolvoval operaci ve FN Motol a dnes má na míru vyrobené ortézy z Vídně od firmy Pohlig, které mu pomáhají v tom, aby se operovaný talus nevrátil do původního stavu. A protože Tobiášek roste, musí se pravidelně tato ortéza přizpůsobovat a upravovat dle aktuálního stavu. Úpravy ortéz stojí cca 15 000 Kč a provádějí se při kontrole ve Vídni každé dva měsíce. Navíc potřebuje speciální boty do ortéz a rehabilitace. Předpokládané finanční náklady jsou 100 000 Kč na jeden rok. Finanční prostředky budou využity na úpravy ortéz, nákup speciálních bot a rehabilitace.

Rádi bychom touto cestou poděkovali studentům, kteří se akce zúčastnili, a děkujeme jim i za jejich sportovní výkony.

prap. Veronika Cafourková

ÚO Rakovník

29. listopadu 2024

