Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Auto skončilo v potoce

RAKOVNICKO – Dechová zkouška byla u řidiče negativní.

Dne 14. června 2020 v podvečerních hodinách došlo na nábřeží T. G. Masaryka v Rakovníku k dopravní nehodě osobního vozidla tovární značky Opel. Dvaašedesátiletý řidič zastavil toto vozidlo u pravého okraje pozemní komunikace a údajně odešel do skladu pro materiál, který si chtěl naložit. Poté co vyšel během několika minut na ulici tak zjistil, že jeho vozidlo sjelo do místního Rakovnického potoka. Pravděpodobně došlo k samovolnému rozjetí vozidla.

Na místě této dopravní nehody zasahovala jednotka HZS Rakovník a dobrovolní hasiči Lubná. Po vytažení vozidla z potoka dle HZS nedošlo k úniku provozních látek a nebyla narušena ekologie.

Policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla negativní a alkohol byl na místě vyloučen. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění osob. Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na částku 20 000,-Kč.



nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. června 2020

