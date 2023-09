Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z lupu se dlouho neradoval

PŘÍBRAM – Zloděj byl policisty chycen do půl hodiny.

Jedné zářiové sobotní noci došlo k vloupání do železářství v Příbrami. Pachatel vskutku originálním způsobem, za použití nalezené cihly, rozbil výlohu, kterou vnikl dovnitř a odcizil pokladnu.



Policisté okamžitě začali prohledávat okolí místa vloupání a všimli si stojícího vozidla taxi. To si, jak později policisté zjistili, zavolal na místo sám pachatel k odvozu.

Právě on, jakožto zákazník, seděl na místě spolujezdce, měl poškrábané ruce a k jeho smůle byla ve vozidle nalezena i odcizená pokladna.

Policisté 42letého muže na místě zadrželi a bylo mu sděleno podezření z přečinu krádeže. Vzhledem k tomu, že tento případ nebyl jeho prvním prohřeškem proti zákonu, hrozí mu nyní až tříletý trest odnětí svobody.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

22. září 2023

