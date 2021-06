Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do obydlí v době dovolených

PŘÍBRAMSKO - V červnu proběhl Evropský den proti vloupání do obydlí.

Na Příbramsku je nejčastější trestnou činností vniknutí do ostatních objektů, což jsou garáže, sklepy, kůlny a hospodářská stavení. V loňském roce policisté řešili 142 takových případů, dále bylo vykradeno např. 51 domů, 27 bytů a 34 rekreačních chat.

Na vykrádání obydlí se zaměřuje preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který představuje souhrn opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů. Jeho cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent, zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb. Certifikované produkty významným způsobem snižují riziko jejich překonání a odrazují nenechavce od vniknutí do obydlí. Hlavním nástrojem projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku, k dispozici je na Google Play nebo v App Store. Dalším cílem projektu je vzbudit u majitelů objektů zodpovědnost k vlastnímu majetku, zájem o jeho zabezpečení, ale klade také důraz na větší všímavost vůči svému okolí, případný pohyb podezřelých osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou linku 158.

Lidé se velmi obávají vloupání do svých domů či bytů, je to určitý vpád do jejich soukromí. K renovaci a vylepšování svých domovů věnují značnou část svého času, ale realizaci bezpečnostních opatření se již tolik nevěnují. Pocit bezpečí je v podstatě to základní, co k životu potřebujeme.

Podle statistik nejčastěji pachatelé dovnitř objektů vynikají okny a poté hlavními dveřmi. Lze je ale zabezpečit pomocí mechanických zábranných prostředků, např. bezpečností uzamykací systémy (odolné proti vrtání, násilnému vylomení cylindrické vložky), bezpečnostní kování, bezpečnostní dveře a zárubně (zabrání vyražení dveří), přídavné závory na dveře, okenice či mříže, bezpečnostní fólie (zamezí prohození předmětů, zpomalují dokonce i šíření požáru), bezpečnostní skla. Jde vlastně o prostředky, které ztěžují vniknutí do obydlí. Dále je možné použít technickou ochranu, reprezentují ji elektronická zařízení, kamerové monitorovací systémy, lokální signalizace akustická či optická, detektory pohybu, systémy s dálkovou signalizací neboli telefonní hlásiče.

Máme několik typů zlodějů, ti „obyčejní“ si vybírají příhodné okolnosti jako je neuzamčený či nedostatečně zabezpečený dům. Zkušenější zloději si již objekt tipují důkladněji. Obhlížejí terén, počty nájemníků, rozdílnost zabezpečení. U organizovaných skupin pracujících mnohdy na objednávku je jejich důkladná příprava naprostou samozřejmostí. Vytipují nejen obydlí, ale i jeho vybavenost a cennosti v něm.

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku, protože velké množství lidí v době volna odjíždí na dovolenou. Minimální obranou proti zlodějům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Toto pravidlo platí, i když opouštíme domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventilačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny apod. Policie se však bohužel setkává s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř mají různou zahradní techniku, nářadí a jízdní kola, tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík může dokonce pachateli umožnit snazší vstup do domu. Ze zkušeností policisté vědí, že zloději jsou často motorizovaní, zajíždějí přímo k obydlím a hřeší na nevšímavost lidí. Pomoci mohou všichni, kteří neznámé auto zaregistrují a dokáží případně na potencionální pachatele policii upozornit. Nutné je proto i kvalitní osvětlení a přehledné prostranství před objektem pro lepší viditelnost.

Pro případ vloupání je dobré pořídit si fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla elektronických přístrojů. Při podezření z vykradení nevstupujme do obydlí, neuklízíme po zlodějích a věc oznámíme neprodleně policii.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

30. červen 2021

