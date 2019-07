Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Varování před podvodníkem

PŘÍBRAMSKO - Zatím nezjištěný podvodník obchází prodejny a za pomoci smyšleného příběhu dokáže vylákat z důvěřivých lidí peníze.

Nejdříve si zjistí majitele provozovny a poté osloví prodavačku s tím, že ho posílá její zaměstnavatel pro finance na opravu vozidla.

Tři případy se staly během posledních čtrnácti dnů v Příbrami. Dvakrát se pachateli povedlo tímto podvodným způsobem získat několik tisíc korun, v jedné prodejně však neuspěl. Začátkem tohoto týdne uvedl v omyl zaměstnankyni jednoho dobříšského obchůdku, z pokladny mu vydala příslušný finanční obnos.

Muž ve věku kolem 35 let, štíhlé asi 190 cm vysoké postavy, přišel v pondělí do obchodu a ptal se po šéfovi. Následně předstíral, že mu telefonuje, a domlouvá se na náhradním dílu, který je potřeba na opravu automobilu a kolik to bude celé stát. Posléze se obrátil na prodavačku s tím, že se vedoucí ptá, kolik peněz je v kase, a že mu je má vydat.

Podvodník se umí chovat velmi slušně, svou vizáží působí také příjemným dojmem, je komunikativní a vůbec nepůsobí nervózně. Naposledy byl oblečen do kostkované košile a do džínových kalhot. Na hlavě měl šedou čepici s kšiltem a na očích dioptrické brýle se zlatými kovovými obroučkami. Policisté varují zaměstnance prodejen, aby byli obezřetní, a sdělené informace si ověřovali.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

3. červenec 2019

vytisknout e-mailem