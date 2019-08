Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sedm zraněných osob

PŘÍBRAMSKO - Škoda kolem dvou miliónů korun vznikla při dopravní nehodě, která se odehrála dne 25. srpna v dopoledních hodinách na dálnici D4 v katastru obce Nová Ves pod Pleší.

Řidič vozidla Mercedes Benz s vlekem jel ve směru na Prahu a přední částí vozu havaroval do auta stejné značky přes sebou. To poté narazilo do svodidel a skončilo na komunikaci v postavení na střeše. Při nárazu došlo k odpojení vleku, který následně narazil do boku osobního automobilu jedoucího v levém jízdním pruhu. Vůz, který měl původně vlek připojený, prorazil svodidla a sjel mimo silnici, kde se převrátil na bok. Při nehodě utrpělo celkem sedm osob zranění, z toho jednu ženu transportoval do nemocnice vrtulník.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

26. srpen 2019

