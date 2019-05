Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pronásledované vozidlo havarovalo

PŘÍBRAMSKO - Dnes po třetí hodině ranní chtěla projíždějící policejní hlídka v Příbrami v ulici Čs. armády zkontrolovat vozidlo značky Mitsubishi.

Motorista nejdříve zastavil, poté, co začal příslušník policie ze služebního vozu vystupovat, se ale náhle rozhodl ujet. Na Evropské ulici nezvládl řízení a dostal smyk, přesto pokračoval v jízdě dál až na Skalku, kde odbočil na dálnici D4 ve směru na Prahu. Při pronásledování měli policisté na tachometru rychlost přes 200 km/h, přesto jim řidič neustále ujížděl a nereagoval na výzvy k zastavení.

Na 27. km nedaleko obce Voznice však motorista po smyku havaroval do svodidel. Hlídka následně použila k jeho zadržení donucovací prostředky, hmaty, chvaty a hrozbu namířenou střelnou zbraní. Třicetiletý muž utrpěl při nehodě lehké zranění a sanitka ho přepravila do pražské nemocnice k ošetření, odtud pak putoval do policejní cely.

Jak se ukázalo, dotyčný usedl za volant přes uložený zákaz řízení, který je platný do příštího roku. Dechová zkouška u něj byla negativní, test na drogy ale odmítl. Muž se nyní bude zpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a dále policisté prověřují, zda nedošlo ke spáchání dalšího trestného činu. Po dobu vyšetřování nehody byla komunikace asi na hodinu plně uzavřena.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

3. květen 2019

