Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodnice okradly seniorku

PŘÍBRAMSKO - O několik desítek tisíc korun přišla žena starší 80 let z Dobříše,

na kterou se včera dne 10. dubna po páté hodině odpolední zaměřily dvě podvodnice. Nejdříve k poškozené, která seděla na lavičce před domem, přišla žena ve věku mezi 30 až 40 lety, štíhlé 165 – 170 cm vysoké postavy, oblečena do barevného kabátu a na hlavě měla klobouk stejné barvy. Tvrdila, že jí shání a chce u ní provést odečet vody. Na to jí dotyčná odpověděla, že žádný vodoměr v bytě nemá.

Za chvilku přišla k lavičce jiná žena, silnější 170 cm vysoké postavy, s krátkými tmavými vlasy, věk přes 40 let, oblečena do světlého kostýmku. V ruce držela papíry a přišla s legendou, že je sociální pracovnice. Věděla, jaké zdravotní problémy seniorku trápí, kdo se o ní stará apod. Chtěla zkontrolovat, jak žena bydlí, a že jí nese jeden tisíc korun na přilepšenou k důchodu. V bytě poškozené nejdříve říkala, že má pouze pětitisícovou bankovku a potřebuje rozměnit, když však seniorka peníze odmítla, najednou si vzpomněla, že tisícikorunu má vlastně přesně. V obydlí se podvodnice zdržela asi čtvrt hodiny a neustále něco povídala. Mezitím však zřejmě druhá žena měla prostor prohledat ostatní místnosti a ukrást uschovanou finanční hotovost.

Lidské hyeny, jak jinak nazvat ty, kteří dokáží podvést a okrást seniory. Ti se stávají snadnou kořistí, např. protože hůře slyší, jsou méně mobilní, jsou velice důvěřiví nebo jim jenom chybí sociální kontakt, a tak rádi naváží řeč s kýmkoli. Podvodníci jsou dobří vypravěči, znají dost detailů, hrají na city, jsou vynalézaví a obratní, ochotní pomoci nebo naopak tvrdí, že potřebují pomoc.

Při svém jednání využívají různé finty, např. nesou přeplatek daní či za elektřinu, nesou jednorázové zvýšení důchodu, kontrolují elektroměry a vodoměry, slibují donášku jídla, předstírají zájem o nemovitost, vykupují železný šrot, prodávají různé věci, chtějí předat údajnou výhru, potřebují dolít vodu do chladiče či se potřebují nutně napít. Všechny výše uvedené případy se odehrály i na Příbramsku. Často mají lidé pocit, že se jich takové věci netýkají, vytváří to v nich falešný pocit bezpečí a nabývají dojmu, že jim se přece nic takového stát nemůže. Ale opak je pravdou, různí podvodníci jsou všude.

Radou pro seniory a nejen pro ně je, aby neotvírali dveře neznámým lidem, jedině pokud se jim důvěryhodně prokáží. Určitě by neměli otvírat automaticky dveře každému, kdo zazvoní. Pokud je osloví jménem, neznamená to, že je dotyčný zná. Mohl si to přečíst na dveřích či na dopisní schránce. Je dobré využívat panoramatické kukátko a řetízek na dveřích. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít dobré úmysly. Zásadou je, nemít doma větší obnos peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

11. duben 2019

