Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po řidiči

PŘÍBRAMSKO - Příbramští policisté pátrají po řidiči, který z místa nehody odjel.

Dne 6. března v 14:42 hodin došlo na 14,53 km silnice I/18, na Evropské ulici v Příbrami, k dopravní nehodě, kdy řidička jedoucí v autě značky Alfa Romeo ve směru na Příbram nedodržela bezpečnou vzdálenost a narazila do zadní části stojícího citroenu. Ten byl poté odražen na vůz značky Škoda, škodovka poté havarovala do jiného stojícího citroenu a ten narazil do nezjištěného automobilu před sebou, jehož řidič následně z místa nehody odjel, protože usoudil, že nemá na vozidle žádné poškození. Při nehodě pěti aut došlo k jednomu lehkému zranění spolujezdkyně.

Policisté žádají řidiče, který z místa odjel s tím, že na autě nemá žádné poškození, aby se ozval na telefon 974 879 251 (503). Je účastníkem dopravní nehody, o jehož vozidlo došlo k poškození jiného automobilu.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

11. březen 2020

