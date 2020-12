Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nepoučitelný zloděj

PŘÍBRAMSKO - Vzal si drogu, aby měl ke krádeži kuráž.

Kriminalisté tento týden obvinili 30letého muže, který dne 16. prosince ve večerních hodinách vstoupil do jednoho příbramského obchodního centra a vzal zde šest krémů, šest sprchových gelů a čtyři balení kávy. Vše místo do košíku naskládal do svého batohu a prošel přes poklady bez zaplacení. Následně ho zadržela ostraha prodejny. Jak se ukázalo, dotyčný byl pod vlivem pervitinu. K celé věci uvedl, že si musel drogu vzít, aby měl ke krádeži kuráž. Odcizené zboží chtěl prý prodat, potřebuje peníze na jídlo.

Jedná se o zloděje, který koncem listopadu usnul ve vozidle, do něhož se vloupal, a ráno ho tu spícího načapal majitel vozu. Jde o recidivistu, který chodil opakovaně krást nejraději do jedné drogerie v Příbrami, bral zde šampony krémy, parfémy či nástavce na elektrické zubní kartáčky. Za trestný čin krádeže mu nyní hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

18. prosinec 2020

