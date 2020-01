Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nemilé překvapení

PŘÍBRAMSKO - Nemilé překvapení čekalo včera dne 29. ledna jak na majitele rodinného domu, tak na pachatele.

Majitele objektu, který se nachází v jedné obci na Březnicku, vzbudilo po druhé hodině ranní otevírání vchodových dveří. Rozespalý vstal a šel do chodby, kde k jeho údivu stál mladý muž. Ten na něj okamžitě začal mluvit s tím, že zabloudil, a neví, kudy se má dostat do Rožmitálu pod Třemšínem. Dotyčný mu poradil, a poté, co neznámý muž odešel, se šel podívat před dům. Podle stop ve sněhu uviděl, že mu někdo obcházel a prohlížel zaparkovaná vozidla. Následně poškozený ještě zjistil, že mu z vesty, kterou měl pověšenou v chodbě na věšáku, byla odcizena peněženka s doklady, platební kartou a finanční hotovostí ve výši jednoho tisíce korun.

Devětadvacetiletého pachatele pro změnu nejdříve překvapil na pozemku obydlí ostrý hlídací pes a následně v chodbě domu, kam bez násilí vnikl, jeho majitel. Odcizenou peněženku proto rychle zahodil za botník a použil výmluvu, že se ztratil. Policisté muže dopadli a ještě ten den mu sdělili podezření z přečinu porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež ve stádiu pokusu. Za dané činy stanovuje trestní zákoník až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

30. leden 2020

