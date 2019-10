Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nedbalé zacházení s majetkem

PŘÍBRAMSKO - Kabelka zanechaná v nákupním vozíku přilákala pozornost neznámého zloděje.

Koncem minulého týdne odcizil zatím nezjištěný pachatel kabelku. Událost se stala v jednom příbramském obchodním domě. Poškozená žena si ji nechala volně položenou v nákupním vozíku. Zloděj pak využil nestřeženého okamžiku. Uvnitř kabelky měla okradená osoba mobilní telefon, dioptrické brýle, platební kartu, doklady a finanční hotovost. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun.

Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, nákupní centra nebo hromadnou dopravu. Často pracují v organizovaných skupinách, např. se snaží odpoutat pozornost tím, že se vyptávají na zboží, jejich komplic má pak prostor pro spáchání krádeže. Využívají nepozornosti a nedbalého zacházení s majetkem. Krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená.

Muži by měli nosit peníze, doklady a platební karty v náprsní kapse, ne v zadní kapse kalhot. Ženy by neměly nechávat peněženky a cennosti na vrchu kabelky, ty by měly nosit pokud možno u těla a využívat jejich různá zapínání.

Doklady je třeba nosit odděleně od peněz a PIN platební karty odděleně od karty. Zavazadla a kabelky bychom neměli pouštět z dohledu, nenosit je na zádech nebo je zanechávat v nákupních vozících.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

9. říjen 2019

vytisknout e-mailem