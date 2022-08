Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Konec prázdnin se blíží

PŘÍBRAMSKO - Úplně něco nového a neznámého čeká malé prvňáčky.

Konec letních prázdnin se nezadržitelně blíží a dětem brzy začne nový školní rok. Chvíli jim bude trvat, než si zvyknou na jiný denní režim. Úplně něco nového a neznámého však čeká malé prvňáčky. Jejich rodiče je budou během několika prvních týdnů, někdy i měsíců, do školy vodit. Přitom je dobré ratolesti na trase do školy, která by měla být co nejkratší, ale také nejbezpečnější, učit některé dopravní značky, chození po chodnících, po správné straně vozovky a přecházení přes přechody. Trpělivě vše znovu a znovu vysvětlovat a procvičovat. Děti se musí naučit pohybovat sami v dopravě.

Školáci by také měli vědět, že nemají nosit viditelně klíče od obydlí, pokud je mají zavěšené na krku, schovat je alespoň pod oblečení. Důležité je upozornit děti na to, aby nenastupovaly s cizími lidmi do výtahu či vozidel, nic si od nich nebraly a raději s nimi vůbec nekomunikovaly.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

24. srpen 2022

