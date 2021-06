Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme další svědky dopravní nehody

PŘÍBRAMSKO – Příbramští dopravní policisté prověřují okolnosti nehody dvou vozidel, při které došlo ke zranění čtyř osob.

Ke zmiňované události došlo v úterý letošního 22. června přibližně třicet minut před jedenáctou hodinou na křižovatce silnic č. I/4. a č. III/11812 v katastru obce Příbram. Podle prvotního šetření se vozidlo zdravotnické záchranné služby, jedoucí se zapnutým výstražným modrým světlem a zvukovým znamením, střetlo s bílým dodávkovým vozidlem Mercedes. Obě vozidla po nárazu skončila v příkopu vlevo mimo komunikaci. V důsledku nehody čtyři osoby utrpěly zranění, které byly následně přepraveny k lékařskému ošetření a vyšetření do nemocnic, z toho jedna letecky.

Dopravní policisté nyní prověřují všechny okolnosti této dopravní události. Z uvedených důvodů se touto formou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc a hledají případné svědky této dopravní nehody, kteří by jim mohli poskytnout jakékoliv informace k samotnému průběhu nehody a pomohli tak objasnit nejasné okolnosti této dopravní kolize. Rovněž by přivítali, pokud by jim řidiči, kteří tímto místem v inkriminovanou dobu projížděli, poskytli záznamy z kamerových záznamových zařízení instalovaných ve vozidlech. Svědci se jim mohou přihlásit na telefonních číslech 974 879 251, 974 879 503 nebo prostřednictvím bezplatné linky 158 tísňového volání Policie České republiky. Děkujeme.



por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

25. června 2021

