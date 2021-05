Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopadení několika zlodějů

PŘÍBRAMSKO - Tři cizinci rozkrádali firmu, jeden zloděj z Příbramska chodil krást i na Hořovicko.

Škodu nejméně ve výši 150 tisíc korun způsobili tři cizinci, kteří jako externí pracovníci kradli ve firmě na Dobříšsku. Připravili si k oplocení objektu sedm set kilogramů měděného materiálu a v noci si ho přijeli vozidlem vyzvednout. Dne 8. května je bezprostředně po činu zadrželi příbramští kriminalisté. Trojice mužů je podezřelá ze spáchání trestného činu krádeže.

Hořovickým policistům se podařilo dopadnout 33letého muže z Příbramska, který koncem minulého měsíce vnikl do garáže u rodinného domu v Hořovicích a odcizil odsud pánské jízdní kolo i s cyklistickou přilbou. Způsobil celkovou škodu ve výši 13,5 tisíce korun. K jeho dopadení napomohl kamerový záznam a místní znalost příslušníků policie. Dotyčný byl následně rovnou odsouzen za krádež a porušování domovní svobody, nyní se několik měsíců budou dívat na svět pouze přes zamřížovaná okna.

Muž není v hledáčku policie poprvé, v posledních letech byl opakovaně souzen. Na Příbramsku se loni pokusil vloupat do bytu v Jincích, vypáčit balkónové dveře se mu však nepodařilo. Zanechal za sebou ale škodu, která činila devět tisíc korun. V předchozích letech vnikl do různých objektů, jako jsou domy, sklepy apod.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

11. květen 2021

