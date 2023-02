Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den bezpečnějšího internetu

PŘÍBRAMSKO - Počty kyberzločinů narůstají.

Internet se stal součástí běžného života, kvůli propuknutí pandemie jeho užívání ještě velmi narostlo. Obzvlášť děti nejsou až tak obezřetné a neuvědomují si nebezpečí, která na ně v telefonu či počítači číhají. Na internetu jsou různí podvodníci, kyberzločinci a sexuální predátoři.

Počty kyberzločinů narůstají. Nejrozšířenější je majetková trestná činnost v podobě různých druhů podvodů, dále se jedná o trestné činy poškozování záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací či opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. V rovině mravností kriminality jde o šíření nebo držení dětské pornografie a sexuální nátlak.

Co se týká kyberpodvodů, okradených jsou desetitisíce a škody jsou ve stovkách milionů korun. Podvodníci se vydávají za pracovníky bank či policisty, snaží se klienty vystrašit a zmanipulovat. Pachatelé se také snaží pod různými legendami nalákat poškozené na webové stránky, které jsou prakticky k nerozeznání od těch pravých. Vydávají se např. za kupující mající zájem o nabízené zboží v inzerci, zasílají SMS zprávy s fiktivními sociálními příspěvky či legendou o doplacení zásilky nebo nabízejí velmi výhodné investice. Občané si mohou vyzkoušet interaktivní www.kybertest.cz, který je zábavnou formou seznámí s nejčastějšími kybernetickými podvody a naučí je, jak je rozpoznat a nenaletět.

Několik bezpečnostních zásad pohybu v on-line prostředí:

Nesdílet žádné osobní informace, které pak mohou vést k odhalení totožnosti či prozrazení bydliště, a také pozor na sdílení příliš osobních fotografií.

Nastavit soukromí a zabezpečení.

Nesdělovat nikomu svá hesla, to platí i pro kamarády. Heslo je jako klíč od domu, také ho nikomu nepůjčujeme. Mít více hesel k různým aplikacím.

Zajistit dvoufázové ověření, přidá se tím další vrstva ochrany. Uživatel je při pokusu o přihlášení vyzván o zadání kromě hesla i kódu, např. na zvoleném telefonním čísle.

Pamatovat, že co se dostane do prostředí internetu, už na něm zůstane, navždy.

Ověřovat si on-line přátele, nejlépe videohovorem. Ne každý je na internetu tím, za koho se vydává.

Vyvarovat se tzv. sharentingu, sdílení rodinných fotografií. Rodiče sdílejí často roztomilé fotky svých dětí a neuvědomují si, že jim tím mohou v budoucnu uškodit, děti pak čelí posměškům nebo se k fotkám dostanou sexuální predátoři.

Neklikat za žádných okolností na odkazy do internetového bankovnictví obdržené v SMS zprávě či e-mailu.

Nepřeposílat autorizační kódy a neposkytovat vzdálený přístup do počítače.

Chovat se v on-line prostředí stejně jako v běžném životě, na ulici bychom se také nesvlékli, nerozdávali náhodným kolemjdoucím své intimní fotografie, nedávali jim platební kartu s PIN kódem…

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

7. únor 2023

