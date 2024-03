Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další objasněná loupež

PŘÍBRAMSKO - Muže dohnalo svědomí a policistům se přiznal.

Svou tíživou finanční situaci se rozhodl 23letý muž řešit opravdu nešťastným způsobem, a to porušením zákona.

V úterý 19. prosince loňského roku, krátce před 20. hodinou, vstoupil do večerky v Březnici. Tam si do košíku nabral zboží za téměř tisíc korun a u pokladny, místo peněz na zaplacení zboží, vytáhl na prodavače nůž, kterým ho ohrožoval a pod pohrůžkou násilí si navíc vymohl vydání finanční hotovosti ve výši 11 tisíc korun.

Případ započali okamžitě zpracovávat příbramští kriminalisté, zahájili úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin loupeže a bezprostředně, po oznámení celé události, začali pátrat po podezřelém muži. Operativním šetřením se jim zanedlouho podařilo ustanovit možného podezřelého tohoto přepadení, již zmíněného 23letého muže. V tomto muži, který má mít zmíněnou loupež na svědomí, se zřejmě hnulo svědomí a policistům se k celé věci se doznal, a současně jim i vydal věci související s případem.

Kriminalisté pak koncem měsíce února muže obvinili. Tomu teď, v případě prokázání viny před soudem, hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

26. března 2024

