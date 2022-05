Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Cyklisté v dopravě

PŘÍBRAMSKO - Tento týden probíhá dopravně bezpečností akce zaměřená na vzájemnou ohleduplnost řidičů motorových vozidel a cyklistů, a to v rámci celosvětového týdne bezpečnosti silničního provozu.

Policisté při dopravní akci sledují správné předjíždění cyklistů řidiči aut, zda dodržují boční odstup a dávají znamení o změně směru jízdy. U cyklistů se zaměřují na to, jestli nejezdí po chodníku, neřídí pod vlivem návykových látek, zda mají kolo v řádném technickém stavu.

Policejní hlídky při kontrole povinné výbavy jízdního kola zjišťují, jestli je vpředu odrazka bílé barvy, vzadu červené barvy, oranžové odrazky na paprscích kol a na pedálech, navíc musí být zaslepeny trubice řídítek. Za snížené viditelnosti musí mít kolo ještě bílý světlomet vpředu a červené světlo vzadu. Za porušení daných povinnosti může cyklista dostat pokutu až dva tisíce korun. Stejnou sankci může očekávat i za jízdu po chodníku, při přejíždění přechodu pro chodce, při jízdě více osob na jednomístném kole, pokud bude mít na řídítkách různé předměty, pojede po špatné straně vozovky nebo dokonce po dálnici. Za jízdu pod vlivem alkoholu pak hrozí cyklistům ve správní řízení pokuta ve výši až 20 tisíc korun, za odmítnutí podrobit se vyšetření na zjištění alkoholu je dokonce pokuta až 50 tisíc korun. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí také koloběžka, tudíž se pro jízdu na ní vztahují stejné povinnosti jako pro osobu jedoucí na jízdním kole.

Motoristé mají od letošního roku povinnost předjíždět cyklisty s bočním odstupem 1,5 metru. Na silnicích, kde je povolena maximální rychlost 30 km/h, stačí k předjetí boční vzdálenost jednoho metru. Jak vlastně odhadnout 1,5 metru? Nejlépe je si představit, že předjíždíme automobil. Další pomůckou je, že pravé kolo auta je při předjíždění přibližně na středové čáře. Vzdálenost se měří od řídítek cyklisty, tedy od bodu, který nejvíce vystupuje do vozovky, u vozidel je to zrcátko. Důvodem tohoto odstupu je předcházení rizikových situacím a záchrana životů. Cyklisté mohou vybočit z přímého směru, např. při vyhýbání se nerovnostem na silnici nebo jejich jízdu ovlivní vzdušný vír, který vytváří předjíždějící vozy, zejména nákladní. V souvislosti s danou právní úpravou došlo ke změně paragrafu, který se týká přejíždění podélné čáry souvislé. Nyní je to možné i v případě předjíždění cyklisty, ne jen při objíždění překážky či při odbočování na místa ležící mimo pozemní komunikaci.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

20. květen 2022

