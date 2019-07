Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Čtyři dopravní nehody

PŘÍBRAMSKO - V pátek 28. června dopoledne došlo v Dobříši ke střetu chodce a osobního vozidla.

Do jízdní dráhy projíždějícímu automobilu měl starší muž vstoupit mimo přechod pro chodce z parkoviště přiléhajícího k vozovce. Muž utrpěl poranění lehčího charakteru a sanitka ho přepravila do nemocnice. Hmotná škoda byla stanovena na 15 tisíc korun.

V odpoledních hodinách se odehrála vážná dopravní nehoda na silnici I/18 ve směru Příbram – Bohutín. Při předjíždění se v levém jízdním pruhu střetl osobní vůz a motocykl. Poté 35letý motorkář vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do plechového patníku, do dna silničního příkopu a následně do vjezdu na pole. Vážně zraněného muže transportovala do pražské nemocnice letecká služba. Vzniklá škoda činila 150 tisíc korun.

V sobotu v nočních hodinách havaroval v katastru obce Milín 69letý cizinec. Vjel na krajnici, pak najel na svodidla, narazil do břehu příkopu a nakonec auto skončilo v přilehlém poli. Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 1,74 promile. Způsobená škoda byla vyčíslena na 75 tisíc korun.

V neděli navečer jela starší motoristka přes katastr obce Kamýk nad Vltavou. Po projetí mírné zatáčky vyjela vlevo na krajnici, kde nabourala do vzrostlého stromu. Poté vozidlo značky Opel Corsa začalo hořet. Žena byla převezena záchrannou službou k vyšetření. Škoda byla v tomto případě ve výši 15 tisíc korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

1. červenec 2019

