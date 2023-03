Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chodci, buďte vidět!

PŘÍBRAMSKO - Akce na viditelnost účastníků silničního provozu.

Dne 3. března proběhla v příbramském obchodním domě preventivní akce zaměřená na viditelnost účastníků silničního provozu. Policisté spolu se zástupcem BESIP rozdávali různé reflexní prvky. Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost.

Již osmým rokem platí pro chodce povinnost nosit reflexní prvky, pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec podél okraje vozovky, kde není veřejné osvětlení. Prvek by měl být dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu. Doporučuje se ho umístit na nejvíce pohyblivou část těla směrem do vozovky, tudíž na pravou stranu, např. ke konci rukávů, blízko ke kolenům. V případě porušení hrozí za tento přestupek na místě pokuta až dva tisíce korun. Modré oblečení je zpozorovatelné pouze na 18 metrů, reflexní prvky až na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval a stihl se jdoucí osobě vyhnout.

Reflexní prvky jsou vhodným doplňkem také pro cyklisty a motorkáře, trh nabízí širokou škálu sportovního oblečení z reflexních materiálů. Rizika spojená se sníženou viditelností by si měli uvědomovat i řidiči motorových vozidel. Na cestách je může potkat nemilá věc v podobě technické závady nebo dopravní nehody. V případě vystoupení z vozu si musí obléknout reflexní vestu, která je ze zákona povinnou výbavou. Měli by ji mít po ruce a ne v zavazadlovém prostoru. Není od věci doplnit automobil více vestami určenými i pro spolujezdce.

