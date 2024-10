Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečný internet – rady pro rodiče

PŘÍBRAMSKO - Děti tráví velké množství času připojeni k internetu, mnohdy ale rodiče netuší, co tam jejich potomkům hrozí.

Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti. Je tedy vhodné připomenout, že sice většina lidí používá internet k získávání informací či rychlé komunikaci, ale bohužel ho také někteří zneužívají k šíření pornografie, kyberšikaně nebo vydírání.

Děti tráví velké množství času připojeni k internetu, buď na počítači či na telefonu. Mnohdy rodiče ale netuší, co tam jejich potomkům hrozí nebo pokud tuší, nevědí, jak pro ně virtuální svět udělat bezpečnější. Školáci často komunikují s neznámý lidmi, ale přitom by se na ulici takovému člověku vyhnuli obloukem. Uvádí se, že každý pátý člověk se vydává na internetu za někoho jiného. Kvůli své nezodpovědné sebeprezentaci, naivitě a nekritickému přebíraní informací jsou děti lehce manipulovatelné a mohou se pak stát obětí trestných činů. Chybí jim odstup a stud, který by jinak zažívaly ve fyzické realitě.

Rodiče by s dětmi měli otevřeně hovořit o nebezpečí internetu, trpělivě vše vysvětlovat, zajímat se o jejich online přátele, sledovat s nimi trendy, rozhodně nic nekritizovat, prostě s nimi žít na sociálních sítích a snažit se tím vybudovat vzájemnou důvěru. Vysvětlovat jim, že co je sdělováno na internetu, nemusí být vždy pravda. Stejně tak lidé, se kterými komunikují, nemusí být těmi, za které se vydávají. Od dětí by se dospělí pro změnu mohli naučit třeba pracovat s internetovými diskusemi, které školáci často požívají.

Důležité je vybudovat potřebné hranice, které by mělo dítě respektovat, ale tato pravidla musí být jasně dána. Rozhodně by dítě nemělo nikdy sdělovat osobám na internetu své osobní údaje, např. adresu, telefonní číslo, kam chodí do školy či umísťovat na web fotografie. Nikdy by se také děti neměly osobně setkávat s přáteli z internetu bez vědomí rodičů, online přátelé by měli zůstat jen online přáteli. A rozhodně stojí za to si nové online přátele ověřit, nejlépe videohovorem.

Zákazy používání telefonu či počítače nic neřeší, však víme, že zakázané ovoce nejvíc chutná. Dítě musí vědět, že telefon není hračka, že stejně jako na ulici i v kyberprostoru mu hrozí nějaká nebezpečí, musí se naučit samo sebe chránit a v daném prostředí se pohybovat bezpečně. Důležité je mít v telefonu či počítači antivirový program, rodiče mohou nastavit rodičovskou kontrolu, např. blokovat závadné stránky či neznámá čísla, omezit čas, kdy může dítě používat internetové služby, zapnout funkci polohy telefonu. Před instalací nové aplikace si o ní nejdříve zjistit co nejvíce informací a po instalaci ihned upravit v nastavení své soukromí a zabezpečení. Digitální doba nám mnohé věci usnadňuje, ale také přináší i mnohá rizika.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

11. říjen 2024

