Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně na motorce

PŘÍBRAMSKO - Pro motorkáře platí základní poučka – jedu tam, kam se dívám.

Dne 5. srpna se uskuteční na Příbramsku preventivní akce v dopravě s názvem „Začněme spolu aneb kolama dolů“, která je zaměřena na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů. V dopoledních hodinách vyjede kolem dvou set předem přihlášených motorkářů v doprovodu policistů na motocyklech na spanilou jízdu dlouhou asi 80 km. Trasa bude zakončena na polygonu v Dlouhé Lhotě, kam pak mohou přijet další zájemci na svým strojích, aby si vyzkoušeli jízdu zručnosti, natrénovali si bezpečnou jízdu, prohlédli si krásné motorky apod.

Motocyklisté jsou při dopravních nehodách mnohem zranitelnější než řidiči ostatních vozidel. Nechrání je totiž žádná karoserie, bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které mají na sobě. Je to speciální oblečení, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.

Výběr oblečení záleží na typu motocyklu, ale také na penězích, které chce dotyčný investovat, i když je to prvotně vysoká částka, určitě se nákup vyplatí. U oblečení je důležitá dobře viditelná barva, doplňky z reflexních materiálů, na oděvu by neměly být žádné volné přezky, tkaničky či řemínky, které by se mohly někde zachytit. Nejdůležitější je správné vybrání přilby, při nákupu by měli v obchodě umět s výběrem poradit. Rozhodně by neměla být příliš těžká, měla by mít dobrý průzor a jednoduché zapínání pod bradou. Musí pevně sedět, aniž by tlačila. Zkušenosti ukazují, že se v provozu spíše uvolní, a proto je lepší volbou těsnější varianta. Jízda s volnou přilbou může být velmi nebezpečná.

I sebelepší výbava však není zárukou bezpečné jízdy, pokud motocyklista jede riskantně a nepřizpůsobí rychlost jízdy stavu komunikace, počasí či hustotě provozu. Při jízdě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud je na vozovce spadané listí, olejové skvrny, různé nerovnosti, např. spáry na mostech, přechod na jiný povrch, dlažební kostky. Vždy se musí dodržovat bezpečná vzdálenost. Je třeba dávat pozor, pokud automobil před námi zpomaluje, může se chystat odbočit. Také je potřeba si uvědomit, že ostatní motoristé mohou motorkáře snadno přehlédnout, obvykle nesprávně odhadnou rychlost a reakci motorky.

Při předjíždění by měl mít motocyklista připravený záložní plán, tzv. „únikový prostor“, prostě vědět, kudy jet, kdyby auto před ním náhle vybočilo, zahnulo, začalo prudce brzdit nebo vyjelo nějaké vozidlo z vedlejší ulice. K tomu je potřeba zvládnou správnou techniku pohledu. Oči a jejich používání je klíčové pro rychlou a bezpečnou jízdu na motocyklu. Motorkář by se měl dívat co nejvíce dopředu, ne pár metrů přes sebe. Může pak mnohem lépe reagovat na vzniklý problém. Platí zde základní poučka – jedu tam, kam se dívám. Nikdy by motocyklista neměl předjíždět před horizontem, nebo když vůz před ním má možnost odbočit vlevo. Nikdy není špatně si předjetí rozmyslet, počkat na vhodnější dobu, a předjíždění v nepřehledných místech je vyloženě hazard se životem.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

28. červenec 2023

