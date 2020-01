Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výzva k veřejnosti

PRAHA VENKOV JIH – Kriminalisté z územního odboru oslovují občany o poskytnutí záběrů ze záznamových zařízení umístěných v motorových vozidlech.

V současné době stále probíhá prověřování sériové trestné činnosti vloupání do rodinných domů, ke které došlo v lokalitách územního odboru Praha venkov JIH. Analyzují se jednotlivé případy, výsledky provedených šetření a zjištěné poznatky. Souběžně pokračuje realizace přijatých preventivních opatření, jejichž cílem je eliminovat tuto trestnou činnost, objasnit ji, vypátrat a dopadnout její pachatele.

V souvislosti se zmiňovanou činností, prováděnou ze strany policie, se kriminalisté touto cestou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc, aby jim občané poskytli záznamy z kamerových záznamových zařízení instalovaných ve vozidlech. Jedná se především o videozáznamy, pokud se s vozidly pohybovali v lokalitách:

Horní Jirčany ve dnech 24. 12. 2019 a 25. 12. 2019 v době od 16:00 do 21:00 hodin,

Hlubočinka ve čtvrtek 27. 12. 2019 v době od 16:00 do 22:00 hodin,

Dolní Jirčany v úterý 31. 12. 2019 v době od 16:00 do 22:00 hodin.



Případní svědci, kteří mají k dispozici zmiňované záznamy, mohou kontaktovat policisty na telefonním čísle: 727 968 537, případně prostřednictvím e-mailové adresy: poj.oo.jesenice@pcr.cz nebo linky 158 tísňového volání Policie České republiky.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov JIH

10. ledna 2020

