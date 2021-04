Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sdělení veřejnosti

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté prověřují informace o nevhodném chování dospělého muže vůči dětem na Říčansku.

Říčanští policisté prošetřují okolnosti informací, které jim předalo vedení obce Tehov, a které byly zveřejněny na webových stránkách obce v souvislosti s údajně nevhodným chováním dospělé osoby vůči dětem, spočívající v oslovení dětí a nabízeném svezení motorovým vozidlem, a to ve dvou případech v obci Tehov v období několika posledních dní.

I přes skutečnost, že prvotní informace, které nebyly příliš konkrétní, byly policistům předány zprostředkovaně a s časovou prodlevou, neboť nebyly poskytnuty přímo rodiči dotčených dětí, byla ze strany policie skutečnostem uvedených v poskytnutých informacích věnována zvýšená pozornost a neprodleně začalo i jejich prověřování. Policisté se v rámci hlídkové služby v této lokalitě, ale i jejím blízkém okolí, snaží i nadále získat případné poznatky a další nové informace, které by mohly objasnit okolnosti těchto událostí.

Podle získaných informací v rámci prováděného šetření k případům nevhodného chování mělo dojít v obci Tehov, ulice Dlouhá, kdy k prvnímu z nich v odpoledních hodinách blíže nezjištěného dne minulého týdne a k druhému ve středu 14. dubna mezi 19. a 20. hodinou. V obou případech měl děti oslovit neznámý muž ve věku 50 až 60 let, šedých vlasů, který měl zmiňovanou ulicí projíždět červeným, blíže neurčeným, osobním vozidlem. V jednom případě měl mít nasazeny dioptrické brýle.

Z výsledků provedených šetření do současné doby není potvrzeno, že by tímto nevhodným chováním došlo ke spáchání trestné činnosti. Přesto tuto situaci nepodceňujeme a přijali jsme určitá preventivní opatření.

V souvislosti s touto událostí rovněž apelujeme na rodiče, učitele, vychovatele a ostatní pracovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží, aby je neustále seznamovali se zásadami bezpečného chování a dávali jim rady, jak se mají zachovat, pokud přijdou do styku s neznámou osobou.

V případě, že by někdo ze spoluobčanů mohl k těmto případům podat jakékoliv poznatky, které by policistům pomohly řádně objasnit všechny okolnosti výše zmiňovaných událostí, tyto jim mohou poskytnout osobně na služebně obvodního oddělení v Říčanech, nebo prostřednictvím e-mailu poj.oo.ricany@pcr.cz, či telefonicky na čísle 974 881 730, případně zavoláním na linku 158 tísňového volání Policie České republiky.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

16. dubna 2021

