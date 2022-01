Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pozor, senioři jsou v ohrožení!

PRAHA VENKOV-JIH - Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice.

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc.

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Bohužel v loňském roce jsme opět zaznamenali rozmach podvodných legend, a proto jsme přistoupili k prevenci této povahy a ve spolupráci s provozovatelem linky 1188 k robotickému volání s varováním Policie ČR. Tento druh prevence je řekněme netradiční pro mnoho seniorů a jejich rodin. Jsme si toho vědomi.

Seniorům proto radíme:

Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.

Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.

Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.

Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

Další informace naleznete zde.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

6. ledna 2022



Odkazy do noveho okna AHOJ BABI, HÁDEJ, KDO VOLÁ Detailní náhled

vytisknout e-mailem