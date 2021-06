Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Motocyklista nehodu nepřežil

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté ze skupiny dopravních nehod prověřují okolnosti včerejší popolední dopravní nehody se smrtelným zraněním, ke které došlo v úterý před osadou Jarov u Dolních Břežan na Praze - západ.

K tragické dopravní nehodě motocyklu s vozidlem dodávkového typu vyjížděli policisté v úterý 29. června letošního roku přibližně třicet minut po dvanácté hodině. Podle prvotních informací jednapadesátiletý řidič motocyklu, jedoucí na silnici III. třídy č. 1043 mezi Zbraslaví a Jarovem ve směru na Vrané nad Vltavou, přejel zatím z nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím bílým Fordem Transitem. Motocyklista při nehodě utrpěl zranění v takovém rozsahu, která se neslučovala se životem, a přes veškerou péči záchranářů jim následně na místě podlehl.

Policisté nyní prověřují okolnosti této tragické dopravní nehody a snaží se zjistit, co bylo její bezprostřední příčinou, jakož i míru zavinění jejich jednotlivých účastníků. U sedmapadesátiletého řidiče Transitu byla provedena dechová zkouška, zda nebyl v době nehody pod vlivem alkoholu, a to s negativním výsledkem. Během zásahu složek integrovaného záchranného systému, jakož i po dobu dokumentování a odklízení následků nehody byla komunikace v místě události uzavřena více jak čtyři hodiny.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

30. června 2021

