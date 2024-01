Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj odešel s prázdnou

NYMBURSKO - Hledáme důležité svědky. Poznáte je?

Policisté z Obvodního oddělení Nymburk již měsíc, tj. od 21. prosince 2023, šetří případ vloupání do objektu v ulici Maršála Koněva 44, kam se vloupal neznámý pachatel.

K vloupání, podle dosavadního šetření, došlo zhruba kolem půl 6. hodiny ranní. Pachatel překonal plot a násilným vstupem přes vchodové dveře vstoupil do objektu. Zřejmě ale nenašel, co hledal a z místa odešel s prázdnou. To však nemění nic na tom, že majiteli způsobil škodu ve výši 10 tisíc na poškozených dveřích a okně.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za což hrozí až roční trest odnětí svobody.

Nymburští policisté pátrají nejen po pachateli celého skutku, ale i dvou možných svědcích, kteří si mohli pachatele na místě nebo poblíž místa vloupání všimnout a mohli by policistům pomoci s objasněním případu a popisem pachatele.

Touto cestu žádáme ženu a muže na fotografiích, aby se policistům OOP Nymburk přihlásili a poskytli jim případné informace. Fotografie muže je značně nekvalitní, je z ní patrné, že muž byl oblečen do zimní bundy světlejší barvy s kapucí a zipy světlé barvy na prosu, šedých kalhot a tmavých bot. Na zádech měl batoh s barevnými ornamenty. Žena je ve věku asi 25 -35 let, štíhlé postavy. Má tmavé vlasy a oblečena byla do šedých kalhot, zimní bundy s kožešinou a čepice růžové barvy.

Žádáme tyto dva možné důležité svědky, aby se policistům ozvali na tel. číslo 974 878 740 nebo 602 264 528, stejně tak žádáme i ostatní, kteří by muže a ženu poznali, aby také kontaktovali policisty na uvedených číslech.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

23. ledna 2024

