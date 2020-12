Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchrana lidského života

NYMBURSKO – U muže, který zkolaboval, byli jako první policisté z Dálničního oddělení a použili přístroj AED.

Policejní hlídky mají ve své výbavě mimo jiné i defibrilátor AED. Hlavním důvodem je poskytnout co nejrychleji pomoc osobám se srdečním kolapsem. Policisté jsou k použití tohoto zařízení pravidelně proškolováni a již několikrát se jim díky tomu podařilo zachránit život.

Nejinak je tomu v tomto případě, kdy byla hlídka Dálničního oddělení Poříčany dne 15. 12. 2020 vyslána do restauračního zařízení na dálnici D11. Službu konající prap. Pavel Holec a prap. František Fojtík na místo dorazili pět minut po převzetí informací od operačního důstojníka. Zkontaktovali se s oznamovatelkou, která policisty zavedla do technické místnosti k muži, který ležel na zemi v bezvědomí. Společně s nimi na místo přijeli i policisté z Dopravního inspektorátu Nymburk. Ti ihned vystřídali přítomné v srdeční masáži a dálniční policisté mezi tím připravili k použití defibrilátor AED. Elektrody dle instrukcí přiložili na hrudník muže a čekali na vyhodnocení přístroje. V té chvíli již na místo přijela posádka zdravotníků a muže si převzala do své péče. Defibrilátor pak vyhodnotil 2x výboj. V dalších oživovacích pokusech již pokračovali zdravotníci. Necelou půl hodinu po zahájení resuscitace se podařilo devětatřicetiletého muže oživit a obnovit jeho životní funkce. Poté byl vozidlem záchranné služby převezen do jedné z pražských nemocnic.

Tisková mluvčí záchranné služby Bc. Petra Effenbergerová k případu uvedla: “ Klíčová pro záchranu muže byla první pomoc, kterou poskytli svědci události. Ti byli v záchraně vedeni operátorkou tísňové linky 155 - probíhal tzv. TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). Na tyto oživovací pokusy navázaly posádky a podaly muži v bezvědomí tři defibrilační výboje. Záchranáři zajistili jeho žilní vstup a podali nezbytné léky. Poté se muž začal probírat do plného vědomí.



por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

18. prosince 2020

vytisknout e-mailem