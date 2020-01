Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Za volantem neměl co dělat

NYMBURSKO – Dopravní nehodu způsobil řidič s pozitivním testem na drogy a zákazem řízení.

Krátce před jedenáctou hodinou večerní došlo mezi obcemi Pňov a Nová Ves k dopravní nehodě. Šestatřicetiletý řidič vozidla Škoda Fabia, který přijížděl ke křižovatce po vedlejší pozemní komunikaci od obce Velim, nedal přednost dodávce značky Mercedes Sprinter a došlo ke střetu. Vlivem nárazu byla dodávka vymrštěna vpravo mimo komunikaci, kde skončila na levém boku. Šestašedesátiletý řidič dodávky utrpěl lehká zranění, se kterými byl převezen do nemocnice v Kolíně.

Další zraněné osoby byly spolujezdkyně z osobního vozidla. Sedmapadesátiletá žena byla záchrannou službou převezena do nemocnice Kolín, kde byla po ošetření propuštěna do domácího léčení. Třetí zraněnou byla dvaatřicetiletá žena, ta byla letecky transportována do nemocnice Královské Vinohrady.

U obou řidičů byla provedena dechová zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu, vyšla však s negativním výsledkem. U řidiče osobního vozidla provedli policisté ještě test na přítomnost drog, který byl pozitivní na látky THC a amfetamin. Muž se pak podrobil lékařskému vyšetření spojeným s odběrem krve.

Navíc provedená lustrace ukázala, že dvaatřicetiletý viník nehody má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, platný až do července roku 2023. Z toho důvodu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Dopravní nehodu dále šetří policisté z Dopravního inspektorátu Nymburk.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

28. ledna 2020

