Za krádeže byli obviněni

NYMBURSKO – Odcizili pneumatiky a pak se pokusili vloupat do domu.

V pátek dne 14.12.2018 se dva muži pokusili vloupat do rekonstruovaného objektu v obci Jiřice. Přes nezabezpečený otvor nad vchodovými dveřmi vnikl jeden z mužů do objektu, kde měl volný pohyb. Při tom však jeho pohyb zachytilo čidlo alarmu. Chvíli na to se na místo dostavil majitel domu, ale oba muži už stihli utéct. Nic neodcizili, ale poškodili okno, kdy škoda byla vyčíslena na sto korun českých. Poblíž napadeného objektu bylo zaparkované vozidlo značky Audi. Přivolaní policisté vozidlo ohledali a zajistili. Poté se podařilo vyslechnout majitele auta a následně mu výše popisovanou trestnou činnosti prokázat.

Dále bylo vyšetřováním zjištěno, že osmadvacetiletý muž dne 24.11.2018 v obci Všechlapy ze soukromého pozemku u domu odcizil 4ks pneumatik v hodnotě více jak 18 tisíc korun. I tuto trestnou činnost muž doznal a od kriminalistů si vyslechl sdělení obvinění pro spáchání trestného činu krádež a porušování domovní svobody.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

18. prosince 2018

