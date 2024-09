Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Svobody si dlouho neužil

NYMBURSKO - Kriminalisté muže obvinili z krádeže.

Celkem 5 skutků má mít na svědomí 31letý recidivista, který byl teprve v květnu letošního roku propuštěn z výkonu trestu, kde si odpykal trest za obdobnou majetkovou trestnou činnost.



Svou pozornost zaměřoval převážně na stánky s občerstvením na Nymbursku, kam se vždy násilím vloupal, a následně odcizil vše, co mu přišlo pod ruku. Jeho pozornosti neunikl alkohol, potraviny, peníze, ale třeba i stroj na výrobu ledové tříště.

Hodnota odcizených věcí tak v součtu všech případů převýšila 200 tisíc korun. Škodu ve výši téměř 20 tisíc korun způsobil majitelům poškozením jejich majetku.



Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Podezřelého muže následně zadrželi a z výše uvedených přečinů ho v polovině září obvinili.



I s ohledem na trestní minulost obviněného a především z důvodu, aby nepokračoval v páchání trestné činnosti dali policisté státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce okresního soudu v Nymburce akceptoval, a zadržený muž tak putoval do vazební věznice.



Za uvedené skutky, které mu policisté kladou za vinu mu tak v případě prokázání viny před soudem hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

27. září 2024

