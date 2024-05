Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič zřejmě usnul za volantem

NYMBURSKO - Na chodníku srazil čtyři osoby.

Včera, 5. května 2024, vyjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému do obce Kostelní Lhota na Nymbursku, kde před 18. hodinou došlo k vážné dopravní nehodě.

Podle zjištěných informací a šetření na místě jel 20letý řidič osobního vozidla ve směru od obce Sadská na Poděbrady, kdy v obci Kostelní Lhota pravděpodobně na chvíli za volantem usnul a následně vyjel mimo komunikaci na chodník, kde v té době procházela skupina tří dospělých osob a jedno dítě, které řidič srazil.

Při dopravní nehodě bylo zraněno celkem 5 osob, a to včetně řidiče osobního vozidla. Jedna žena byla letecky transportována do pražské nemocnice, stejně tak bylo letecky transportováno i nezletilé dítě. Ostatní zranění byli převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocničních zařízení.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Nymburští policisté nyní celou událost prověřují a zjišťují, za jakých okolností a z jakých příčin k nehodě došlo.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

6. května 2024

