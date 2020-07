Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič nadýchal téměř 4 promile

NYMBURSKO – Na jeho nebezpečnou jízdu upozornili další účastníci silničního provozu.

V neděli v podvečer byla hlídka policistů z Městce Králové vyslána do obce Okřínek, kde svou nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní řidiče muž za volantem vozidla značky Škoda Fabia. Průběh cesty byl jedním ze svědků natočen na mobilní telefon. Na záběrech je vidět, jak řidič opakovaně vyjíždí do protisměru nebo naopak až za krajnici silnice. Díky ostražitosti a správnému jednání mužů, kteří celou cestu jeli za tímto řidičem, a jejich oznámení na linku 158, opilec neunikl trestu. Lze předpokládat, že svědci tak zabránili možné dopravní nehodě. Takové jednání se dá uvést jako správný postup v řešení obdobných věcí s výzvou k občanům, aby ani oni nebyli lhostejní vůči svému okolí!

Po příjezdu hlídky na místo byl muž vyzván k provedení dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu v krvi a policisté se nestačili divit. Jednapadesátiletý cizinec nadýchal 3,84 promile! Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Policisté následně muže eskortovali na obvodní oddělení Poděbrady, kde mu předali výzvu k podání vysvětlení, neboť byl ve stavu vylučující způsobilost a nebylo možné s ním ihned provést nezbytné procesní úkony.

Dne 14. 7. 2020 byl muž zadržen a bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a to v tzv. „zrychleném“ zkráceném přípravném řízení. To znamená, že ve lhůtě 48 hodin od zadržení bude za trestný čin odsouzen. Soud proběhl dnes 16. 7. 2020, kdy soudce muži uložil trest zákaz pobytu na území České republiky na dva roky a dále zákaz řízení všech motorových vozidel po dobu čtyř let.



