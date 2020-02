Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič nadýchal přes tři promile

NYMBURSKO – Opilý cizinec bez „řidičáku“ způsobil dopravní nehodu.

Nymburští dopravní policisté byli dne 2.2.2020 krátce po druhé hodině ranní přivoláni k dopravní nehodě v Poděbradech. Šestadvacetiletý muž usedl za volant vozidla VW Golf, aniž by byl vlastníkem řidičského oprávnění a navíc pod vlivem alkoholu. V ulici Fügnerova nezvládl řízení, vjel na středový ostrůvek a narazil do dvou dopravních značek. Muž se podrobil orientační dechové zkoušce, která naměřila hodnotu 3,15 promile! Následně byl převezen do nemocnice Nymburk k lékařskému vyšetření a odběru krve. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a škoda byla vyčíslena na 11 tisíc korun.

Cizinec byl řešen pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky v tzv. „zrychleném“ zkráceném přípravném řízení, což znamená, že ve lhůtě 48 hodin od zadržení bude za trestný čin odsouzen. Soud proběhl včerejšího den 4.2.2020 a muž byl potrestán dvouletým zákazem pobytu na území České republiky a byl mu vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel platný po dobu 42 měsíců.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

5. února 2020

