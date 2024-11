Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchrana života mladého muže

MLADOBOLESLAVSKO - Ten náhle zkolaboval a zastavilo se mu srdce.

V sobotu 2. listopadu 2024, krátce před půl 10 hodinou ranní, vyjížděli policisté z Benátek nad Jizerou k muži, který náhle zkolaboval a spadnul z jízdního kola.

Policisté prap. Lukáš Jarosch a pprap. Michal Taubner dorazili za 4 minuty na místo události, kde bezvládně ležel 29letý muž, který byl v bezvědomí se srdeční a dechovou zástavou. U muže se nacházelo několik osob a 48letá žena, která u něj prováděla nepřímou srdeční masáž, a to až do doby příjezdu policistů. Ti si na místě péči o muže v bezvědomí převzali, pokračovali v nepřímé srdeční masáži a následně použili i externí defibrilátor, který doporučil dva výboje. Při druhém výboji začal muž zvracet, proto mu policisté otočili hlavu, vyčistili dutinu ústní, aby mu zprůchodnili dýchací cesty a stále pokračovali v masáži srdce.

O několik minut později dorazila na místo i zdravotnická záchranná služba s lékařem, která si od policistů muže převzala do své péče a letecky jej transportovala do pražské nemocnice.

Díky rychlému zásahu a poskytnutí pomoci od 48leté ženy, policistů Lukáše Jarosche a Michala Taubnera a následně záchranářů se podařilo muže zachránit a podle našich informací by v současné době měl být v pořádku. Děkujeme všem, kteří se mužově záchraně podíleli a mladému muži přejeme hlavně pevné zdraví.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. listopadu 2024

