Za loupež mu hrozí až 10leté vězení

MLADOBOLESLAVSKO - Obviněný 22letý muž skončil ve vazbě.

Dvaadvacetiletý muž skončil ve vazbě poté co jej kriminalisté z Mladé Boleslavi obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

K celé události mělo dojít 8. října 2022 v podvečerních hodinách u cyklostezky v Mladé Boleslavi, kdy měl dnes již obviněný 22letý muž začít pokřikovat na kolemjedoucího cyklistu a následně nasednout na kolo a následovat ho. Poté co poškozeného dojel ho měl udeřit do obličeje a vyžadovat po něm vydání peněz a osobních věcí, které měl poškozený u sebe. Následně po poškozeném požadoval, aby mu na audiozáznam potvrdil, že jeho jízdní kolo daruje jemu, což poškozený odmítl, i tak ale obviněný na kole, které nebylo jeho, odjel neznámo kam.

Policisté jen o pár dní později po zmíněné události muže dopadli a zahájili trestní stíhání, kdy 22letého muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let. Obviněný muž byl umístěn do vazební věznice.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

2. listopadu 2022

